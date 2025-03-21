Ночью 21 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 21 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Черкассы;

Сумы;

Пригород Киева;

Васильков/р-н;

Бориспольский р-н;

Запорожье;

Глеваха (Киевщина);

Шепетовка/р-н;

Киев и окрестности;

Бровары/р-н;

Миргород/р-н (Полтавщина);

Фастовский р-н (Киевщина);

Ахтырка (Сумщина);

Залив (Одесская область).

Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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