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Ночью 21 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 21 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг атакует Украину ударными дронами / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают атаковать Украину "Шахедами".

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 21 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Черкассы;

  • Сумы;

  • Пригород Киева;

  • Васильков/р-н;

  • Бориспольский р-н;

  • Запорожье;

  • Глеваха (Киевщина);

  • Шепетовка/р-н;

  • Киев и окрестности;

  • Бровары/р-н;

  • Миргород/р-н (Полтавщина);

  • Фастовский р-н (Киевщина);

  • Ахтырка (Сумщина);

  • Залив (Одесская область).

Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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