Ночью 21 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне продолжают атаковать Украину "Шахедами".
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 21 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Черкассы;
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Сумы;
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Пригород Киева;
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Васильков/р-н;
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Бориспольский р-н;
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Запорожье;
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Глеваха (Киевщина);
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Шепетовка/р-н;
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Киев и окрестности;
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Бровары/р-н;
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Миргород/р-н (Полтавщина);
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Фастовский р-н (Киевщина);
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Ахтырка (Сумщина);
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Залив (Одесская область).
Напомним, что в Кропивницком вчера, 19 марта 2025 года, прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.
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