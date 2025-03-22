Ночью 22 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 22 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Черкасщина;

Бровары/р-н (Киевщина);

Харьковщина;

Вышгородский р-н (Киевщина);

Житомирский р-н;

Кривой Рог/р-н.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему кафиры активизировались на Запорожском направлении именно сейчас.

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