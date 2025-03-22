Ночью 22 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне продолжают атаковать Украину "Шахедами".
Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 22 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Черкасщина;
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Бровары/р-н (Киевщина);
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Харьковщина;
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Вышгородский р-н (Киевщина);
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Житомирский р-н;
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Кривой Рог/р-н.
Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему кафиры активизировались на Запорожском направлении именно сейчас.
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