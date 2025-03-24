Ночью 24 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 24 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Запорожье, Кропивницкий р-н;

Киев и окрестности;

Боярка/Васильков (Киевщина);

Чернигов;

окрестности Киева;

Сумский р-н;

Кропивницкий/окрестности;

Глеваха/Васильков (Киевская область).

Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев. "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

Читайте также: