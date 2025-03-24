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Ночью 24 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 24 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг снова атаковал украинцев "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Враг снова атаковал мирные украинские города.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 24 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Запорожье, Кропивницкий р-н;

  • Киев и окрестности;

  • Боярка/Васильков (Киевщина);

  • Чернигов;

  • окрестности Киева;

  • Сумский р-н;

  • Кропивницкий/окрестности;

  • Глеваха/Васильков (Киевская область).

Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев.   "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

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