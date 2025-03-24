Ночью 24 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг снова атаковал мирные украинские города.
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 24 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Запорожье, Кропивницкий р-н;
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Киев и окрестности;
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Боярка/Васильков (Киевщина);
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Чернигов;
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окрестности Киева;
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Сумский р-н;
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Кропивницкий/окрестности;
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Глеваха/Васильков (Киевская область).
Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев. "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.
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