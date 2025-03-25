Ночью 25 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне снова использовали ударные дроны.
Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 25 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Сумы;
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Белоцерковский р-н (Киевщина);
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Уманский р-н;
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Умань/р-н;
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Миргородский р-н (Полтавщина);
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Днепр/р-н;
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Уманский р-н;
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Одесщина;
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Одесский р-н;
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Харьковская, Сумская;
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Черниговский р-н;
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Херсон;
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Полтава/р-н;
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Запорожская обл.
Напомним, что ранее Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников.
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