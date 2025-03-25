Ночью 25 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 25 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Сумы;

Белоцерковский р-н (Киевщина);

Уманский р-н;

Умань/р-н;

Миргородский р-н (Полтавщина);

Днепр/р-н;

Уманский р-н;

Одесщина;

Одесский р-н;

Харьковская, Сумская;

Черниговский р-н;

Херсон;

Полтава/р-н;

Запорожская обл.

Напомним, что ранее Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников.

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