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Ночью 25 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 25 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне в очередной раз атакуют Украину с помощью дронов / Фото: ТСН.ua

Россияне снова использовали ударные дроны.

Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 25 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Сумы;

  • Белоцерковский р-н (Киевщина);

  • Уманский р-н;

  • Умань/р-н;

  • Миргородский р-н (Полтавщина);

  • Днепр/р-н;

  • Уманский р-н;

  • Одесщина;

  • Одесский р-н;

  • Харьковская, Сумская;

  • Черниговский р-н;

  • Херсон;

  • Полтава/р-н;

  • Запорожская обл.

Напомним, что ранее Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников.

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