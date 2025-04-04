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Ночью 4 апреля над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы
Россияне снова использовали ударные дроны.
Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 4 апреля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Бровары/р-н;
Краматорский р-н (Донеция);
Днепр;
Каменское/р-н (Днепропетровщина);
Броварской р-н;
Самар/р-н (Днепропетровщина).
Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам. Все попадания – либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.