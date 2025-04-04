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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Ночью 4 апреля над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне снова использовали ударные дроны.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 4 апреля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Бровары/р-н;

  • Краматорский р-н (Донеция);

  • Днепр;

  • Каменское/р-н (Днепропетровщина);

  • Броварской р-н;

  • Самар/р-н (Днепропетровщина).

Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам. Все попадания – либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.

Дата публикации
Количество просмотров
222
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