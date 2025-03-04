Ночью 4 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.
Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 4 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Полтава;
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Харьков/окрестности;
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Днепр, Сумы;
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Харьков/пригород;
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Миргород/р-н;
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Светловодск/Кременчуг.
Напомним, что ранее в Сумах вражеский беспилотник ударил по помещению детского медицинского учреждения. К счастью, обошлось без жертв.
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