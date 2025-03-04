Ночью 4 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг в очередной раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 4 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Полтава;

Харьков/окрестности;

Днепр, Сумы;

Харьков/пригород;

Миргород/р-н;

Светловодск/Кременчуг.

Напомним, что ранее в Сумах вражеский беспилотник ударил по помещению детского медицинского учреждения. К счастью, обошлось без жертв.

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