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Ночью 7 февраля по Украине летали вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Ночью 7 февраля по Украине летали вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Россияне надоели украинцам полетами "Шахедов" / Фото: ТСН.ua

Россияне в очередной раз атаковали Украину ночью.

В ночь на 2 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Миргород (Полтавщина);

  • Черкассы/р-н;

  • Житомирщина, Кировоградщина;

  • Одесщина, Харковщина;

  • Белая Церковь/р-н (Киевщина);

  • Староконстантинов;

  • Вознесенск, Николаевщина;

  • Житомир/р-н;

  • Канев (Черкащина);

  • Чернигов/р-н.

Напомним, что вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть".

Добавим, что вечером в четверг, 6 февраля, в столице Украины и в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

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