Ночью 7 февраля по Украине летали вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Россияне в очередной раз атаковали Украину ночью.
В ночь на 2 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Миргород (Полтавщина);
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Черкассы/р-н;
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Житомирщина, Кировоградщина;
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Одесщина, Харковщина;
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Белая Церковь/р-н (Киевщина);
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Староконстантинов;
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Вознесенск, Николаевщина;
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Житомир/р-н;
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Канев (Черкащина);
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Чернигов/р-н.
Напомним, что вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть".
Добавим, что вечером в четверг, 6 февраля, в столице Украины и в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
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