Ночью 7 февраля по Украине летали вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Россияне в очередной раз атаковали Украину ночью.

В ночь на 2 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Миргород (Полтавщина);

Черкассы/р-н;

Житомирщина, Кировоградщина;

Одесщина, Харковщина;

Белая Церковь/р-н (Киевщина);

Староконстантинов;

Вознесенск, Николаевщина;

Житомир/р-н;

Канев (Черкащина);

Чернигов/р-н.

Напомним, что вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть".

Добавим, что вечером в четверг, 6 февраля, в столице Украины и в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

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