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Ночью 7 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Ночью 7 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Враг снова атаковал Украину дронами и беспилотниками / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.

Враг еще раз атакует Украину ракетами беспилотниками.

В ночь на 7 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Днепропетровщина;

  • Ивано-Франковская;

  • Тернополь;

  • Винница;

  • Хмельницкая область;

  • Полтавщина;

  • Сyмщина;

  • Миргород (Полтавщина);

  • Староконстантинов;

  • Краснокутск (Харьковщина);

  • Одесщина;

  • Киевщина;

  • Бориспольский р-н;

  • Кременчуг/р-н;

  • Павлоград;

  • Миргород (Полтавщина);

  • Кременчуг/р-н;

  • Полтава.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила всю Украину.

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