Ночью 7 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.
Враг еще раз атакует Украину ракетами беспилотниками.
В ночь на 7 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Днепропетровщина;
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Ивано-Франковская;
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Тернополь;
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Винница;
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Хмельницкая область;
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Полтавщина;
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Сyмщина;
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Миргород (Полтавщина);
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Староконстантинов;
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Краснокутск (Харьковщина);
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Одесщина;
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Киевщина;
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Бориспольский р-н;
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Кременчуг/р-н;
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Павлоград;
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Миргород (Полтавщина);
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Кременчуг/р-н;
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Полтава.
Напомним, что ранее воздушная тревога охватила всю Украину.
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