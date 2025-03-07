Ночью 7 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину ракетами беспилотниками.

В ночь на 7 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Днепропетровщина;

Ивано-Франковская;

Тернополь;

Винница;

Хмельницкая область;

Полтавщина;

Сyмщина;

Миргород (Полтавщина);

Староконстантинов;

Краснокутск (Харьковщина);

Одесщина;

Киевщина;

Бориспольский р-н;

Кременчуг/р-н;

Павлоград;

Миргород (Полтавщина);

Кременчуг/р-н;

Полтава.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила всю Украину.

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