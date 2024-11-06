Ночью армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в одном из регионов

В среду, 6 ноября, российская армия атаковала Николаевскую область, без света остались 25,5 тысячи потребителей.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким, и "Николаевоблэнерго".

"В результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов", — сообщил глава Николаевской ОВА.

Энергетики сообщили, что в Первомайском районе Николаевской области произошла авария, из-за которой с ночи без света осталось около 41 тыс. потребителей. К утру удалось возобновить электроснабжение для 15,5 тысяч домохозяйств. По состоянию на 8 часов без света остаются 25,5 тыс. бытовых и 1,5 тыс. юридических потребителей в 21 населенном пункте и части Первомайска.

Напомним, в Украине в этом году возможны длительные отключения электроэнергии из-за потери более половины генерирующих мощностей в результате российских атак. Если температура опустится до -10° и АЭС будут выведены из строя, отключения могут занять до 20 часов в день.

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