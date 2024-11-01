Ночью армия РФ ударила авиационными ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

Ночью 1 ноября российские военные нанесли ракетные удары, атаковали 48 беспилотниками Shahed и БпЛА неустановленного типа. Украинская ПВО уничтожила 31 дрону и одну ракету Х-59/69.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Армия РФ ударила тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонщины. Ударные БпЛА Shahed оккупанты запускали из направлений Орела и Курска. Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

"Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях", — подчеркнули ПС.

Кроме того, 14 беспилотников были локационно потеряны, три БПЛА улетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.

В результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий. Кроме того, повреждены многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА с севера. Кроме того, была угроза ракет.

Читайте также:

Оборудованы укрытия и безопасность: украинским школьникам помогают иностранцы