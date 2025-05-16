Ночью была потеряна связь с истребителем F-16, отражавшим ночную атаку РФ: что известно

F-16. / © Lockheed Martin

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Ночью против 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительной информации, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Впрочем, на борту возникла нештатная ситуация.

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"Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован", - сообщили военные.

Отмечается, что самочувствие лётчика удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Воздушные силы подчеркнули, что для объективного выяснения обстоятельств инцидента назначена комиссия, которая уже начала свою работу.

Напомним, в апреле во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов. ВВС со ссылкой на собственные источники сообщило, что F-16 предположительно был сбит российской ракетой. В самолет попала либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" погибшему летчику. В указе указано, что майор был удостоен награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

Дата публикации 15:35, 01.05.25 Количество просмотров 161 Кадры избиения российского "Шахеда" истребителем F-16