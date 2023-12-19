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Ночью на Хмельнитчине сработало ПВО: что известно об атаке дронов

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Ночью на Хмельнитчине сработало ПВО: что известно об атаке дронов

Взрыв. / Фото: Associated Press

Уничтожены два дрона.

Ночью на вторник, 19 декабря, в Хмельницкой области были слышны взрывы. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили два БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По информации чиновника, гражданское население и объекты критической инфраструктуры не пострадали.

К слову, в Хмельницкой области воздушная тревога продолжалась с 02:38 до 03:57. Воздушные силы предупреждали, что российские беспилотники держали курс на Хмельнитчину. Жителей Староконстантинова просили находиться в укрытиях.

Напомним, оккупанты ночью совершили атаку дронов на Хмельнитчину. Силы ПВО уничтожили два ударных беспилотника. Их армия РФ запускала из русского Приморско-Ахтарска.

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Дата публикации
Просмотры
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