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Ночью на Запорожье враг обстрелял родильное отделение больницы: погиб младенец

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1496
Время на прочтение
1 мин
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Ночью на Запорожье враг обстрелял родильное отделение больницы: погиб младенец

Фото: t.me/starukhofficial

В ночь на 23 ноября российские оккупанты продолжили обстрелы

Ночью русские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы на Запорожье.

Об этом написал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Горе переполняет наши сердца — убит младенец, только что появившийся на белый свет.

На места работают спасатели.

Смерть рашистам!", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября в Запорожье раздались взрывы. Ракеты оккупантов попали в один из объектов инфраструктуры. Были зафиксированы пять прилетов.

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Дата публикации
Просмотры
1496
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