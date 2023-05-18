Ночью над Полтавской областью сбили российские ракеты: подробности

Попаданий на территории региона не произошло.

В ночь на четверг, 18 мая, во время воздушной тревоги в Полтавской области сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Ночью в области работала ПВО. Вражеские попадания на территории Полтавщины не зафиксированы. Спасибо силам ПВО и ВСУ", — подчеркнул глава области.

К слову, с начала суток в Полтавской области продолжалась воздушная тревога более 4 часов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

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