Ночью над Южноукраинской АЭС зафиксировали пролет дрона в близости к ядерной установке

Российские захватчики в очередной раз нарушили ядерную и радиационную безопасность на объекте АЭС Украины.

Сегодня ночью, 19 декабря в 00:46, зафиксирован пролет иранского дрона камикадзе над площадкой Южноукраинской АЭС в Николаевской области в близости к ядерной установке.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В компании подчеркнули, что это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности.

"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", – говорится в сообщении.

Опасность атаки РФ атомных электростанций Украины

В начале марта российские захватчики захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре. До настоящего времени на территории атомной станции находятся вооруженные россияне и военная техника.

Летом россияне, запуская ракеты по территории Украины, неоднократно нарушали ядерную безопасность, пролет ракет фиксировались над Южноукраинской и Запорожской АЭС.

Читайте также: