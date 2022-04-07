Ночью над Запорожьем сбили три российских крылатых ракеты

В городе были слышны взрывы.

В ночь на четверг, 7 апреля, противовоздушная оборона уничтожили три российские крылатые ракеты над Запорожьем.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, накануне вечером и утром в городе долго звучали сирены. Кроме того, в разных районах Запорожья люди слышали взрывы.

"Этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом. Поэтому паниковать не нужно. Но нужно помнить о том, что сирены звучат не просто так. Учебных тревог на этой войне не было и нет. Сегодняшняя ночь это еще раз подтвердила", — говорится в сообщении.

Представитель мэрии призывает не пренебрегать уведомлениями о воздушной опасности. Кроме того, он поблагодарил жителей Запорожья, которые не распространяли в Сети информацию о взрывах в городе.

Куртев сообщил, что за прошедшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, один танк, четыре боевых бронированных машины, одну реактивную систему залпового огня и один автомобиль.

Как сообщалось, вчера, 6 апреля, в Сумской области украинские военные сбили ракету, направлявшуюся в направлении Полтавы.

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