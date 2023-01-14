Ночью оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: детали

В результате вражеской атаки под удар попала Марганецкая громада.
Ночью российские захватчики дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Под удар, как и прошлой ночью, попала Марганецкая громада. Туда враг направил из полутора десятков смертоносных снарядов. Люди цели", — говорится в сообщении.
Он также отметил, что представители ГСЧС выясняют последствия атак.
В других районах Днепропетровской области ночь была тихой.
Напомним, в субботу, 14 января, российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300. Оккупанты нанесли удары по объекту инфраструктуры в Индустриальном районе города.
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