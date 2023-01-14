Ночью оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: детали

В результате вражеской атаки под удар попала Марганецкая громада.

Ночью российские захватчики дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под удар, как и прошлой ночью, попала Марганецкая громада. Туда враг направил из полутора десятков смертоносных снарядов. Люди цели", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что представители ГСЧС выясняют последствия атак.

В других районах Днепропетровской области ночь была тихой.

Напомним, в субботу, 14 января, российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300. Оккупанты нанесли удары по объекту инфраструктуры в Индустриальном районе города.

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