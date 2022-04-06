Ночью оккупанты нанесли около 27 ударов по Харькову из разных видов оружия

ВСУ держат позиции в Харьковской области.
В ночь на 6 апреля российские оккупанты нанесли по Харькову около 27 ударов с разных видов оружия.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотические удары по гражданской инфраструктуре", — написал Синегубов.
Глава ОВА подчеркнул, что сейчас в области продолжаются бои в направлении Изюма.
"На сегодняшний день ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, они несут большие потери", — отметил Синегубов и призвал жителей из районов Изюма по возможности временно переехать в более безопасные места.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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