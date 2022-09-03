Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова: прилетело под школу

Под огнем оказался Новобаварский район.
В ночь на 3 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", — написал он.
Стоит отметить, что оккупанты 2 сентября нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. В результате чего повреждены здания спорткомплекса и автомобили. По словам начальника взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области Владимира Безрука, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ночью произошло попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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