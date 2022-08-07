Ночью оккупанты обстреляли несколько районов Харькова с территории РФ: есть разрушения инфраструктуры

Сегодня, 7 июля, около 4:40 утра оккупанты обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова ракетами С-300, вероятно, выпущенных из российского Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетных обстрелов в Индустриальном и Немышлянском районах есть разрушения гражданской промышленной и критической инфраструктуры, без потерь.

В Новобаварском районе ракета попала в землю возле одного из парков без разрушений и пострадавших.

По области враг наносил удары по Богодуховскому, Изюмскому, Чугуевскому, Харьковскому районам.

"Снова враг уничтожает наш урожай. За сутки — 25 гектаров. В Богодуховском районе днём оккупанты дважды наносили удары по хозяйствам. Масштабные пожары на полях с пшеницей тушили спасатели. Напомню, что от рук оккупантов пострадали уже более 100 с/х предприятий. Более 220 гектаров пшеницы", — отметил Синегубов.

В Чугуевском районе оккупанты также обстреливали населенные пункты, горели хозяйственные постройки. В Изюмском районе в результате обстрела россиян горел частный дом с пристройкой, есть попадание по открытым территориям.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 2 человека – 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Оба пострадали от мин. Парень взял снаряд, который сдетононировал прямо в руках. Мужчина наступил на мину и получил ранения, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в течение суток оккупанты убили в Донецкой области пятерых мирных жителей.

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