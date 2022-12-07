Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, на Житомирщине опасность применения дронов-камикадзе

В ночь на 7 декабря российские агрессоры снова атаковали несколько украинских городов и областей.

Об этом сообщают Общественное и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Бунечко сообщил, что в области объявлена воздушная тревога из-за риска применения дронов-камикадзе. Также воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

В свою очередь журналисты сообщили, что ночью россияне атаковали Запорожье, в городе прозвучала серия взрывов. Сообщается, что противник обстреливает город с ракетами С-300.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Российской Федерации большой запас ракет С-300, которыми может обстреливать приграничные регионы Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия вечером, 6 декабря, атаковала Днепр, вероятно, иранскими дронами. Из-за этого в городе были слышны взрывы.