Ночью оккупанты сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб — ОВА

Оккупанты в ночь на воскресенье, 1 октября, сбросили на территорию Херсонской области 10 авиабомб.

Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина.

По его словам, этой ночью в Станиславе из-за обстрелов пострадали четыре человека. Предварительно еще один человек находится под завалами.

Кроме этого, после обстрелов на окраине Херсона исчез свет, но энергетики уже работают на месте обстрела.

Толоконников отметил, что за последние семь-восемь дней оккупанты сбросили на область 166 авиабомб. Он подчеркнул, что в Херсоне и области есть большие разрушения из-за постоянных авиаударов.

Авиабомбы, сбрасываемые россиянами, оставляют яму диаметром 30-40 метров. Если бомба попадает в здание, то от него практически ничего не остается. А взрывная волна рушит дома в радиусе 20-30 метров и повреждает жилье в районе километра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в последние дни россияне начали особенно жестоко бить по Херсонской области.

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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