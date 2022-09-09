Ночью оккупанты снова обстрелили Славянск: громко было в центре города и в промзоне

Российские оккупанты в ночь на 9 сентября снова обстрелили Славянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Доброе утро, Славянск! Пятница, 9 сентября. Ночь снова прошла неспокойно. Громко было в центре города и в промзоне - на ул. Вокзальной. К счастью, обошлось без жертв. Характер и количество разрушений сейчас выясняются", — написал он.

Стоит отметить, что 7 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, в результате чего в одном из домов по ул. Торской обрушился подъезд. Из-под завалов извлекли тела троих погибших — двух мужчин и женщину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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