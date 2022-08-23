Ночью оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: один человек погиб, трое — ранены

Под вражеским огнем были Криворожский и Никопольский районы.
Ночью российские оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего один человек погиб, трое — ранены.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Напряженная ночь с четырьмя обстрелами… Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский", — написал он.
Так, по Криворожскому оккупанты ударили "Ураганами": в Зеленодольской громаде россияне убили 45-летнюю женщину, а ее муж получил ранения. Мужчина находится в больнице, а дом семьи поврежден ударом.
Трижды за ночь враг накрывал огнем Никопольский район. По Марганецкой громаде дважды стреляла русская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее, отметил Резниченко. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.
По Красногригорьевской громаде тоже била вражеская артиллерия. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек. Обошлось без погибших и раненых.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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