Ночью оккупанты запустили 13 дронов: украинские защитники уничтожили 12 российских беспилотников

В ночь на 2 ноября украинские силы уничтожили 12 вражеских беспилотников "Shahed-136". Всего ночью территорию страны атаковали 13 дронов-камикадзе оккупантов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что российские войска атаковали Shahed-136 Украину с восточного направления. 12 дронов-камкадзе были уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях.

Шесть бесплотников сбили зенитно-ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования "Восток". Еще шесть — в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил терробороны.

Иранские дроны в армии РФ

Российские оккупанты атакуют Украину дронами "шахдами" иранского производства. Впрочем, Тегеран поставки беспилотников отрицает. Москва также уклоняется от этого. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время разговора с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахиано потребовал прекратить поставлять оружие в Россию.

В свою очередь, в украинской разведке заявляют, что уже в начале ноября Иран планирует отправить РФ новую партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2".

Украинский президент ВладимирЗеленский заявил, что не доверяет Тегерану. Причина — не только сотрудничество с агрессорной Россией, подчеркнул глава государства. А еще и ситуация с самолетом МАУ, который "случайно" сбила иранская ракета в январе 2020-го.

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