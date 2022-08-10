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Ночью по Николаеву россияне ударили кассетными боеприпасами: каковы последствия разрушения

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Ночью по Николаеву россияне ударили кассетными боеприпасами: каковы последствия разрушения

Трое раненых в результате одного из ночных обстрелов Николаева – жизни людей угрозы нет.

Погорел частный сектор, выбило окна и повредило стены. Уже известно – это был обстрел кассетными боеприпасами, говорится в ТСН.

Очевидцы обнародуют видео взрывы после срабатывания снаряда. Наутро люди видят разбитые дома в частном секторе, куда попали россияне. На одной из улиц какие-то повреждения получили едва ли не все дома — где-то выбиты окна, повреждены крыши, иссечены осколками стены.

Укрытий здесь нет, поэтому люди прятались как могли самостоятельно. Один пес прилетов не пережил.

На месте военные находят остатки кассетного боеприпаса, которые россияне применили против мирного населения. Один из районов в результате без электроснабжения, потому что возле трансформатора было попадание.

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