Ночью по Николаеву россияне ударили кассетными боеприпасами: каковы последствия разрушения

Трое раненых в результате одного из ночных обстрелов Николаева – жизни людей угрозы нет.

Погорел частный сектор, выбило окна и повредило стены. Уже известно – это был обстрел кассетными боеприпасами, говорится в ТСН.

Очевидцы обнародуют видео взрывы после срабатывания снаряда. Наутро люди видят разбитые дома в частном секторе, куда попали россияне. На одной из улиц какие-то повреждения получили едва ли не все дома — где-то выбиты окна, повреждены крыши, иссечены осколками стены.

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Укрытий здесь нет, поэтому люди прятались как могли самостоятельно. Один пес прилетов не пережил.

На месте военные находят остатки кассетного боеприпаса, которые россияне применили против мирного населения. Один из районов в результате без электроснабжения, потому что возле трансформатора было попадание.

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