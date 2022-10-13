Ночью ПВО сбило шесть дронов-камикадзе: четыре — над Одесщиной, два — над Николаевщиной

За сутки ликвидировали около 20 вражеских беспилотников.
В ночь на четверг, 13 октября, силы силы и средства противовоздушной обороны сбили над Украиной шесть иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что четыре беспилотника сбили над Одесской областью, а два – над Николаевщиной.
К слову, в сводке Генштаба сообщили, что за сутки уничтожены 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".
Ситуация на фронте по состоянию на 13 октября
Российская армия пытается вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.
В Донецкой области на Авдеевском и Бахмутском направлении прошли ожесточенные бои. После этого командование вражеской армии приказало временно прекратить наступление из-за потерь.
Оккупанты нанесли удары по более чем 40 населенным пунктам. В частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода. Для этого использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и иранские дроны-камикадзе. Так, в Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских БЛА.
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