Ночью РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры: есть повреждения

В ночь на пятницу, 2 февраля, российская оккупационная армия ударила беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"В ночь на 2 февраля Россия нанесла новый массированный дроновый удар по южным и центральным областям Украины", — подчеркнули в компании.

В Кривом Роге на Днепропетровщине обесточены бытовые и промышленные потребители. Отмечается, что специалисты осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Как сообщалось, ночью на 2 февраля россияне ударили по Украине беспилотниками. ПВО уничтожило 11 БпЛА — из 24 дронов, запущенных оккупационной армией. Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

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