Ночью РФ ударила по Украине дронами и ракетами: сколько целей удалось сбить

Шахед. / © ТСН.ua

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Ночью против 26 апреля российские войска атаковали Украину противокорабельной ракетой Оникс, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также 114 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 66 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные подчеркивают, что подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. В результате атаки этой ночью пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

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Отмечается, что 31 беспилотник-имитатор был локационно потерян.

Воздушные целые россияне запускали из районов Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарского.

Как сообщалось, РФ атакует Украину новым беспилотником с реактивным двигателем "Бандероль". Он оснащен реактивным двигателем и развивает скорость до 400-500 км/ч.

Дата публикации 20:56, 24.04.25 Количество просмотров 43 Большая трагедия в Киеве: российские ракеты унесли жизни 12 человек! Все о массированной атаке 24 апреля