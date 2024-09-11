Ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами": какие цели сбили силы ПВО

Ночью против 11 сентября российские войска атаковали Украину 34 воздушными целями: несколькими типами ракет и беспилотниками Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 20 ударных дронов, а пять БпЛА были локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Армия РФ нанесла удары одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Краснодарского края, двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из временно оккупированной Донбасса, шестью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеи. Также оккупанты запустили 25 Shahed из районов Курска, Ейска и Чауды.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Как сообщалось, этой ночью россияне ударили по больнице в Черниговской области. По предварительной информации, пациенты и медики не пострадали.

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