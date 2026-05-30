Война
793
1 мин

Ночью РФ запустила ракеты и дроны: как отбилась Украина

Во время воздушной атаки, которую устроили оккупанты, ПВО работала в разных регионах страны.

Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

В ночь на 30 мая враг атаковал Украину баллистической ракетой «Искандер-М» шестью крылатыми ракетами Х-101, а также 290 ударными БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели — 5 ракет Х-101 и 279 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 10. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности», — добавили в ведомстве.

Ночная атака 30 мая — последние новости

В ночь на 30 мая российские войска совершили атаку на Шостку Сумской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание по территории Шосткинской громады. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Городской глава Шостки Николай Нога уточнил, что в результате атаки повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсоне российский дрон влетел в квартиру, в которой находились два человека, они получили травмы.

