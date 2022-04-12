Ночью Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области

В результате атаки жертв нет.

В ночь на вторник, 12 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, в результате удара был пожар, который удалось потушить.

"Ночью враг ракетным ударом атаковал инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. Пожар ликвидирован. Жертв нет", — говорится в сообщении главы ОГА.

Гамалий обратился к жителям региона: просит не игнорировать сигнал тревоги и использовать укрытие.

Как сообщалось, в ночь на 12 апреля российские оккупанты ракетами ударили по Днепропетровщине. Атаки с воздуха нанесли по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. Одна ракета попала в старую мельницу, в результате в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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