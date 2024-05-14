Ночью Россия нанесла удары дронами и ракетой: сколько целей уничтожило ПВО

"Искандеру" сбить не удалось.
В ночь на вторник, 14 мая, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed и одной ракетой. Силы ПВО уничтожили 18 русских дронов.
Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что 18 ударными БпЛА россияне атаковали с мыса Чаудата. Одну баллистическую ракету "Искандер-М" враг ударил из оккупированного Крыма.
"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", — говорится в сообщении Командования.
Как сообщалось, утром в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Произошел "прилет" по району, где множество многоэтажек.
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