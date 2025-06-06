Ночью Россия применила не все ракеты: Плетенчук оценил опасность

Ракетоноситель РФ. / © Associated Press

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Ночью 6 июня во время комбинированной атаки по Украине армия РФ запускала беспилотники со стороны Черного моря, а баллистику – из аннексированного Крыма. Ракеты морского базирования типа "Калибр" россияне не задействовали.

Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ночью украинские военные фиксировали рассредоточение кораблей РФ – суда выходили из базы в Новороссийск, а затем возвращались.

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"Выходят, потому что жить хотят… Все прекрасно понимают, что могут получить ответ. Выходы с целью сохранения корабельно-катерного состава, вероятнее всего. Объяснить, почему посреди ночи корабли выходят из военной гавани, а потом туда сразу возвращаются, другим способом невозможно", - подчеркнул Плетенчук.

Военные корабли РФ не могут долго находиться в акватории Черного моря, отмечает спикер ВМС. Там российские суда ждет опасность - украинские морские дроны.

В настоящее время российская субмарина с "Калибрами" остается в акватории. Обычно они используются при комбинированных атаках РФ.

Напомним, этой ночью РФ массированно ударила по Украине 452 средствами воздушного нападения. В частности, россияне выпустили 6 Искандер-М/KN-23 и 36 ракет Х-101. Предварительно обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны.

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Ночью РФ подняла максимум стратегической авиации. Россия исчерпывает ресурс: стратегическая авиация перегружена, Ту-95 не выдерживают.

Дата публикации 14:10, 06.06.25 Количество просмотров 29 С каждой минутой шансов все меньше... В Луцке пара пропала под завалами!