Ночью Россия ударила по Украине: где были попадания и какие последствия

Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами, большинство из которых уничтожило ПВО. Захватчики выпустили по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. По всей стране была объявлена воздушная тревога, а в ряде областей была зафиксирована работа противовоздушной обороны.

"Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", – говорится в сообщении ВСУ.

"Оккупанты несколько изменили тактику, теперь они проводят активную разведку, применяя фальш-цели. Впрочем, ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", — сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В 3.02 глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе противовоздушной обороны в Полтавской области. Кроме того, мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о взрывах, уточнив, что работает ПВО.

По словам главы Львовской ОВД Максима Козицкого, во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, в результате которого начался пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

В ночь на 16 февраля российские войска ударили ракетами по Павлограду на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки погибла 79-летняя женщина. Также, по предварительным данным, семь человек ранены.

"Повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже погасили. Разрушены семь частных домов, еще 30 — изуродованы", — написал он.

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