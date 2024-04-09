Ночью Россия ударила ракетами и дронами: сколько целей было уничтожено

Отработать по С-300 не удалось.

Ночью против вторника, 9 апреля, 2024 года российские оккупанты атаковали 20 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все 20 дронов были уничтожены.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты ударили БпЛА с мыса Чауда в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарская РФ. Тем временем ракеты С-300 оккупанты запустили с оккупированной территории Донбасса.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после полуночи Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога началась на юге и востоке, а затем расширилась по всей стране.

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