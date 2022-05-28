Ночью россияне активно обстреливали приграничные территории Сумской и Черниговской областей

Российская армия не перестает обстреливать приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

В ночь на 28 мая оккупанты страны-агрессорки активно обстреливали регионы. Захватчики вели обстрелы с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Россияне в 00:35 обстреляли ракетами один из городов Конотопского района Сумщины. В результате удара повреждено сельхозпредприятие на окраине.

Кроме того, в двух случаях враг гатив по области из минометов калибра 120 мм. Мины взрывались на территории Шосткинского района. Один из обстрелов, который велся со стороны российского поселка троебортное, длился почти час.

Пограничные территории Черниговщины трижды обстреляли с территории России в промежутке между 02:99 и 03:00. Дважды враг применял ствольную артиллерию. Один раз – минометы калибра 120 мм. Во всех случаях враг целился по территории Городнянского района.

Напомним, начались 94 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили восемь атак страны агрессорки в течение суток. Детальнее о ситуации на фроне — в утренней сводке 28 мая.

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