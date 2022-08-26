Ночью россияне атаковали Чугуев и Дергачи: погибла женщина

В течение ночи против 26 августа обстрелы Харькова не зафиксированы.

Впрочем, русские войска обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов. В результате вражеских атак погибла жительница области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около двух часов российские войска сдали ракетный удар по городу Чугуев. В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Около 2:30 оккупанты атаковали Дергачи. Россияне разрушили образовательное учреждение. В результате вражеского удара погибла женщина Кроме того, ранен 59-летний мужчина.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Чугуевский и Богодуховский районы Харьковщины. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей, произошли пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение дня 25 августа в Чугуевском районе один человек погиб, двое мирных жителей получили ранения.

В ОВА сообщают, что на линии столкновения продолжаются боевые действия.

"Враг обстреливает наши позиции и близлежащие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БпЛА. Наши защитники оказывают должное сопротивление, наносят врагу потери и надежно держат свои позиции", — говорится в сообщении руководителя Харьковщины.

Напомним, начались 184 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ.

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