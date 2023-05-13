Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками: сколько дронов удалось уничтожить, где есть попадание

Оккупанты совершали атаки с северного и южного направлений.

В ночь на субботу, 13 мая, армия Российской Федерации атаковала беспилотниками Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 17 вражеских дронов из 21.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Зафиксирован 21 пуск по территории Украины. Российские войска атаковали северное и южное направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

"На разных направлениях уничтожены 17 баражирующих боеприпасов с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп. Кроме того, ночью уничтожены БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупантам удалось нанести удары. Произошли попадания беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области. В настоящее время местные власти и службы работают над ликвидацией последствий, отмечают в Воздушных силах.

Ночная атака дронами

В ночь на 13 мая российские оккупанты совершили очередную масштабную атаку по территории Украины. С полуночи начали объявлять воздушную тревогу. Около 06:00 "покраснели" все области. В нескольких регионах стали сообщать о взрывах. В частности, в Хмельницком и Николаеве.

Россияне совершили очередную ночную воздушную атаку на Киев. В КМВА сообщили, что все двигавшиеся на столицу дроны были уничтожены силами ПВО. В городе разрушения и травмированные не зафиксированы.

Произошли попадания в Хмельницкой области. Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры. Он расположен вне населенных пунктов. Пострадали не менее пяти человек.

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