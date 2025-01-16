Ночью россияне беспилотниками атаковали Киевщину: какие последствия

Ночью 16 января россияне беспилотниками атаковали Киевскую область. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

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Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Враждебные цели были уничтожены, а попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущены. Пострадавших у населения нет.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

"В очередной раз обращаемся к каждому жителя области. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет", — подчеркнули в ведомстве.

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