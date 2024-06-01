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Ночью россияне били ракетами и дронами по Украине: первые подробности атаки

Ночью россияне били ракетами и дронами по Украине: первые подробности атаки

Оккупанты снова атаковали Украину / Фото: Силы обороны юга Украины

Оккупанты совершили комбинированный удар.

Российские войска в ночь на 1 июня совершили массовую воздушную атаку.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М"
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К"
  • 10 крылатых ракет "Калибр"
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области)
  • 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555
  • 4 крылатые ракеты "Калибр"
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К"
  • 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", — отметил он.

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