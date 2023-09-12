Ночью россияне на катерах пытались штурмовать Херсон: что произошло дальше

Российские захватчики не оставляют попыток уничтожить украинских Херсон. Этой ночью они на катерах решились штурмовать город, но ВСУ уничтожили дерзких оккупантов.

Россияне ночью на катерах пытался штурмовать Херсон через реку Днепр.

Об этом рассказал экс-заместитель городского головы Херсона Роман Головня в эфире "Эспрессо".

"Сегодня поступала информация о вражеских катерах, которые пытались провести какую-то операцию. В результате ротации оккупационных войск на левобережье у врага появились отчаянные самоубийцы, которые на катерах решили штурмовать Херсон через реку Днепр. Эти группы были уничтожены нашими военными", — сообщил Головня.

По его словам, ночью также происходили активные артиллерийские дуэли в Херсонской области.

"Были поражены огневые точки врага на левом берегу, и после этого на время оружие оккупантов замолчало. Был поражен один из полевых складов оккупантов в районе Олешек", — проинформировал Головня.

Напомним, российские оккупанты 11 сентября совершили атаку на Херсон. Попали в жилые кварталы центра. Данных о пострадавших нет. Уже в ночь на 12 сентября враг обстрелял Херсон из ТО Левобережья. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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