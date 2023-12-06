Ночью россияне ударили по Харьковщине: есть разрушения, люди остались без газа (фото)

На Харьковщине сутки прошли неспокойно. Более 18 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского районов подверглись атиллерийским и минометным обстрелам врага.

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Ивановке Купянского района и обстреляли еще несколько сел, где есть значительные разрушения.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

В селе Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов повреждены газовая труба, амбулатория, частные дома и авто. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вместе с тем в ночь на 6 декабря в селе Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, есть повреждение критической инфраструктуры. В результате без газоснабжения временно находятся 254 абонента Харьковского района.

После обстрелов обесточены также 1442 абонента в Казачьей Лопани. Работы по восстановлению продолжаются.

В свою очередь, украинские защитники на Купянском направлении отбили 8 вражеских атак в окрестностях Синьковки. Продолжается также разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,9 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.

Разрушение на Харьковщине / Фото: Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Напомним, областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 6 декабря, и как прошла ночь в Украине. Детальнее о каждом из регионов читайте в материале ТСН.ua.

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