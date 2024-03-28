Ночью российские ракеты исчезли с радаров: в ОК "Пивдень" прокомментировали

Подобное происходит не в первый раз.

В ночь на 28 марта россияне пытались атаковать юг Одесской области ракетам Х-22. Впрочем, воздушные цели исчезли из украинских радаров.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель объединенного прессцентра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, подобные ситуации фиксируются не в первый раз. Вероятно, возникли проблемы в воздухе.

"Ту-22 является носителем сверхзвуковых ракет Х-22, работать по ним очень сложно. В то же время они не очень современны. Хотя враг и работает над их осовремениванием, доводя до уровня Х-32 и так далее. у них возникают какие-то невзгоды в воздухе. По всей вероятности, могла произойти такая же ситуация", — рассказала Гуменюк.

К слову, Силы обороны юга информировали, что вчера вечером с самолетов Ту-22М3, из акватории Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесщины, а впоследствии с Су-30 – противорадиолокационную ракету. Известно, что воздушные цели утратили боевую способность в акватории моря.

Напомним, в среду, 27 марта, около 22:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Покраснели все регионы, кроме мероприятия. Воздушные силы информировали о взлете нескольких бортов Ту-22м3, а затем предупредили о пусках ракет.

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