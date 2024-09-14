Ночью российский Shahed снова залетел в Беларусь: что известно (карта)

Примерно в 04:10 дрон пересек белорусскую границу в районе Лоева – в воздушном пространстве страны он пробыл около 30 минут.

Ночью русский Shahed снова залетел в Беларусь.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" в Telegram.

"Около 04:10 дрон пересек белорусскую границу в районе Лоева – в воздушном пространстве страны он пробыл около 30 минут. Далее беспилотник вернулся на территорию Украины – его заметили возле Славутича в 05:05. Беларусь поднимала в небо авиацию", – говорится в сообщении.

Ночью русский Shahed снова залетел в Беларусь. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Воздушные силы Украины также сообщали, что два дрона, которые запустили россияне, ночью вернулись на территорию России.

Дроны Shahed уже не раз летали над Беларусью. Это началось с июля 2024 года. Впервые их начали сбивать в Беларуси только в конце августа.

Как Воздушные силы сбивают Shahed в небе над Украиной

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