Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше: ВСУ показали видео уничтожение вражеской техники

Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше: ВСУ показали видео уничтожение вражеской техники

"Украина – мистическая и загадочная страна", — говорится в сообщении.

Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, — пишет Генштаб ВСУ в информации в Facebook.

"Украина – мистическая и загадочная страна. Вместе победим!", — говорится в сообщении украинских военных.

На видео показана ликвидация вражеского танка.

Также стала известна оперативная информация по состоянию на 06 утра 13 апреля 2022 г. относительно российского вторжения: начались сорок девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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