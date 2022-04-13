Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше: ВСУ показали видео уничтожение вражеской техники

"Украина – мистическая и загадочная страна", — говорится в сообщении.
Ночью танки российских оккупантов горят еще лучше.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, — пишет Генштаб ВСУ в информации в Facebook.
"Украина – мистическая и загадочная страна. Вместе победим!", — говорится в сообщении украинских военных.
На видео показана ликвидация вражеского танка.
Также стала известна оперативная информация по состоянию на 06 утра 13 апреля 2022 г. относительно российского вторжения: начались сорок девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
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