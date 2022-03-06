Ночью уничтожены две вражеские авиаединицы: в Харьковской ОГА рассказали о ситуации в регионе

Ночью уничтожены две вражеские авиаединицы: в Харьковской ОГА рассказали о ситуации в регионе

Противник фактически проиграл наземное сражение, подчеркнул глава области.

В Харьковской области ведутся бои с российским агрессором на нескольких направлениях, критическая точка – Изюм.

Об этом 6 марта сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью военнослужащие ликвидировали две вражеские авиаединицы. "Действия противника сейчас вызывают удивление, он фактически наземное сражение проиграл. Ночью было несколько попыток — и все они были уничтожены. Например, силы российского врага, направлявшиеся из Балаклеи в сторону Днепропетровщины, были ликвидированы", — сообщил он.

По словам Синегубова, область ожидает открытия так называемых "зеленых коридоров", чтобы эвакуировать население и доставить гуманитарные грузы. Кроме того, ежедневно около 30 тысяч человек отправляются с вокзала Харькова в безопасные места благодаря эвакуационным поездам.