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Ночью уничтожены две вражеские авиаединицы: в Харьковской ОГА рассказали о ситуации в регионе

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Ночью уничтожены две вражеские авиаединицы: в Харьковской ОГА рассказали о ситуации в регионе

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Противник фактически проиграл наземное сражение, подчеркнул глава области.

В Харьковской области ведутся бои с российским агрессором на нескольких направлениях, критическая точка – Изюм.

Об этом 6 марта сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью военнослужащие ликвидировали две вражеские авиаединицы. "Действия противника сейчас вызывают удивление, он фактически наземное сражение проиграл. Ночью было несколько попыток — и все они были уничтожены. Например, силы российского врага, направлявшиеся из Балаклеи в сторону Днепропетровщины, были ликвидированы", — сообщил он.

По словам Синегубова, область ожидает открытия так называемых "зеленых коридоров", чтобы эвакуировать население и доставить гуманитарные грузы. Кроме того, ежедневно около 30 тысяч человек отправляются с вокзала Харькова в безопасные места благодаря эвакуационным поездам.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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