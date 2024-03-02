Ночью в Днепропетровской области было громко: что известно об атаке россиян

Прошло без пострадавших.
В ночь на 2 марта в небе над Днепропетровской областью уничтожили три воздушные цели: ракеты и беспилотник.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Ночью громко было в нескольких районах Днепропетровщины. В области работала ПВО — защитники из ПВК "Восход" уничтожили три воздушных цели", — говорится в сообщении.
В Криворожском районе сбили две ракеты, в Новомосковском – дрон-камикадзе.
Кроме того, глава ОВА сообщил, что Никопольщину оккупанты обстреливали из артиллерии. Прошло без пострадавших.
Напомним, ночью против 2 марта россияне ударили по Украине дронами. оккупанты выпустили 17 БпЛА типа "Shahed".