Ночью в Днепропетровской области было громко: что известно об атаке россиян

В ночь на 2 марта в небе над Днепропетровской областью уничтожили три воздушные цели: ракеты и беспилотник.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью громко было в нескольких районах Днепропетровщины. В области работала ПВО — защитники из ПВК "Восход" уничтожили три воздушных цели", — говорится в сообщении.

В Криворожском районе сбили две ракеты, в Новомосковском – дрон-камикадзе.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что Никопольщину оккупанты обстреливали из артиллерии. Прошло без пострадавших.

Напомним, ночью против 2 марта россияне ударили по Украине дронами. оккупанты выпустили 17 БпЛА типа "Shahed".

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