Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке дронов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5382
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке дронов

Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

В ночь на четверг, 30 ноября, в Хмельницкой области произошли взрывы. Российская оккупационная армия атаковала регион беспилотниками. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО", — подчеркивает чиновник.

По словам Тюрина, в результате сбития дронов обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных в результате атаки нет.

"Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются", — добавил он.

Следует заметить, что в Хмельницкой области сирены звучали более часа — с 04:34 до — 05:43. Воздушные силы информировали о двух группах ударных вражеских БПЛА в направлении региона.

Напомним, ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, после полуночи почти половину Украины охватила тревога. Она была связана и с угрозой дронов, и ракет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5382
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация