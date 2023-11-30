Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке дронов

В ночь на четверг, 30 ноября, в Хмельницкой области произошли взрывы. Российская оккупационная армия атаковала регион беспилотниками. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО", — подчеркивает чиновник.

По словам Тюрина, в результате сбития дронов обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных в результате атаки нет.

"Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются", — добавил он.

Следует заметить, что в Хмельницкой области сирены звучали более часа — с 04:34 до — 05:43. Воздушные силы информировали о двух группах ударных вражеских БПЛА в направлении региона.

Напомним, ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, после полуночи почти половину Украины охватила тревога. Она была связана и с угрозой дронов, и ракет.

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