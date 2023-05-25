Ночью в Ивано-Франковской области сработали силы ПВО: что известно

Пострадавших и разрушений нет.

На территории Ивано-Франковской области во время воздушной тревоги в ночь на 25 мая сработали силы противовоздушной обороны. Повреждений, разрушений и пострадавших нет.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Над территорией нашей области работали силы ПВО. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. Спасибо нашим воинам за круглосуточную защиту", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

К слову, в Прикарпатье воздушная тревога продолжалась 3 часа. 24 мин — от 02:12 до 05:36.

Напомним, в ночь на 25 мая российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Россияне запустили 36 беспилотников по северному и южному направлениям. Все враждебные цели сбили силы ПВО.

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